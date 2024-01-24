Стали известны самые курящие страны мира

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира. Самыми курящими странами признаны Науру и Сербия.

Согласно отчету ВОЗ, каждый четвертый житель России старше 15 лет (26,7%) курит сигареты. Отмечается, что, по сравнению с прошлым годом (27,4%), этот показатель уменьшился. Прогнозируется, что к 2025 году количество курильщиков в России снизится до 26,5%, а к 2030 году — до 25,6%.

Статистика также показывает, что мужчины в России более подвержены этой пагубной привычке, чем женщины.

Если бы рейтинг стран по курению составлялся только среди мужчин, то Россия оказалась бы на 12-м месте, а если только среди женщин — то на 39-м.

Жители Науру, Сербии и Индонезии занимают первые три места в рейтинге самых активных потребителей сигарет. Ближайшие курящие соседи России — Венгрия (17-е место) и Греция (18-е место).

В этих странах курит 27,3% и 26,9% населения старше 15 лет соответственно. Украина занимает 44-е место (20,8%), а Белоруссия — 36-е место (22,4%).

До этого врач-онколог Анастасия Марьенко рассказала, что помимо рака легких, курение повышает риск возникновения онкологических заболеваний полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов.

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