Глава Якутии призвал граждан не идти на незаконный митинг

Глава Якутии Айсен Николаев призвал местных жителей не реагировать на призывы выйти на несогласованный митинг. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Призывы выйти на митинг появились после конфликта, в результате которого один из жителей Якутска получил несовместимые с жизнью травмы. Николаев заверил, что расследование преступления ведут под его личным надзором, а на территории региона будут усилены меры общественной безопасности, в том числе по контролю за мигрантами.

Глава региона рассказал, что сейчас главным подозреваемым в деле стал уроженец Таджикистана, который является гражданином России. Он заявил, что все обстоятельства получения им российского гражданства выяснят.

«Таким людям нет места в нашем обществе. К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях», — написал Николаев.

При этом он отметил, что в соцсетях появляется множество недостоверной информации, поэтому гражданам лучше воздержаться от провокаций и не посещать незаконные акции.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать драку мигрантов у склада Wildberries перед мощным пожаром.