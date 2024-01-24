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В столице Монголии взорвался грузовик с десятками тонн газа

В Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа

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Мария Плотникова/РИА Новости

В столице МонголииУлан-Баторе — взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует кадры с места ЧП.

После мощного взрыва загорелся рынок, около которого находился грузовик. Также после детонации огонь перекинулся на несколько автомобилей.

По информации «Комсомольской правды», жертвами трагедии стали около 20 человек. Число пострадавших не уточняется. Другие детали ЧП пока неизвестны.

В декабре грузовик с людьми взорвался на ходу в Югре. В результате возгорания пострадали все пассажиры, находившиеся в автомобиле, они были доставлены в больницу.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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