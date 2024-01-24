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Биотехнолог рассказала, какие болезни могут вызвать губки для мытья посуды

Биотехнолог Золотарева: поролоновую губку для мытья посуды меняют раз в неделю

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Depositphotos

Поролоновые губки для мытья посуды — это идеальная среда для размножения бактерий. За неделю в них появляется в 200 тыс. раз больше микроорганизмов, чем на сидении унитаза. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Из-за пористой структуры в губке остаются остатки пищи, жиры, которые и позволяют размножаться бактериям с такой скоростью. Эксперимент, который я проводила, показал, что в губке, которая использовалась по назначению всего три дня, уже успело развиться целое сообщество микроорганизмов. Речь идет об энтеробактериях, их также принято называть бактериями группы кишечной палочки, колиформных бактериях, стафилококках, дрожжах и плесени», — объяснила специалист.

Особую опасность представляют клебсиеллы — род условно-патогенных бактерий, относящихся к семейству энтеробактерий.

«У человека клебсиеллы чаще являются возбудителями заболеваний дыхательных путей (риносклерома, бронхит, пневмония, абсцесс легких). Также они могут быть причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис, острые кишечные инфекции у взрослых и детей, быть причиной гнойных послеоперационных осложнений. Клебсиеллы опасны не только тем, какие именно болезни они могут провоцировать, но и развитием у них резистентности — устойчивости к антибиотикам», — добавила она.

Чтобы не допустить неприятных последствий для организма, рекомендуется менять поролоновую губку каждую неделю. Также важно использовать отдельные губки для мытья посуды, овощей и фруктов, раковины, кухонных поверхностей. Оптимально заменить привычные губки синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно мыть, ошпаривать кипятком и дезинфицировать, резюмировала эксперт.

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