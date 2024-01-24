Врач рассказал, риск каких заболеваний глаз увеличивается с возрастом

В последнее время наблюдается тенденция к «омоложению» возрастных заболеваний глаз, которые часто встречаются у 40-летних людей. Некоторые из них могут представлять реальную угрозу для здоровья, вплоть до полной потери зрения. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмохирург «СМ-Клиника» Станислав Попов.

«Одним из таких заболеваний, по его словам, является возрастная дальнозоркость (пресбиопия). Это заболевание связано с ослаблением аккомодации и способности глаз четко видеть изображения вблизи. Пресбиопия вызвана снижением эластичности хрусталика, его уплотнением, в связи с чем внутриглазным мышцам с каждым годом становится все труднее фокусироваться на близко расположенных предметах», — объяснил специалист.

Как отметил врач, возрастная дальнозоркость легко поддается коррекции с помощью очков и мультифокальных мягких контактных линзы. Исправить пресбиопию можно и радикальным способом — хирургическим.

«Еще одно заболевание, о котором стоит упомянуть, — возрастная дистрофия сетчатки (возрастная макулярная дегенерация). Это заболевание обнаруживается у людей после 40 лет и в процессе прогрессирования может привести к полной потере зрения. Болезнь проявляется поражением центральных участков сетчатки глаза, что ощущается как снижение зрения, нарушение цветоощущения, искривление изображения и появление непрозрачного пятна по центру взора», — добавил Попов.

По его словам, выделяют сухую и влажную дистрофию сетчатки, каждая из которых отличается особенностями лечения. Сухая форма не требует хирургического вмешательства и решается поддерживающей терапией витаминами и препаратами. При влажной форме заболевания уже используются инъекции специального препарата.

Катаракта — это заболевание, которым чаще всего страдают люди старше 60 лет. Как рассказал офтальмохирург, патология связана с помутнением хрусталика глаза. Самая частая жалоба — появление «дымки, пелены», от которой не получается избавиться, а также постепенное снижение зрения.

Больные катарактой видят окружающие предметы расплывчато и туманно, что доставляет им постоянный дискомфорт. Кроме того, частым симптомом является ухудшение зрения ночью и в сумерках.

«Современный и действенный метод борьбы с катарактой — замена помутневшего хрусталика на прозрачную искусственную линзу (факоэмульсификация). Это ультразвуковое удаление хрусталика, которое проводится на современном офтальмохирургическом оборудовании. Процедура безопасна для здоровья пациента и минимально травматична. Затягивать с лечением катаракты нельзя», — отметил Попов.

По его словам, самое коварное заболевание глаз — это глаукома. Ее опасность заключается в том, что болезнь протекает незаметно и долгое время может никак не проявлять себя. Заболевание связано с нарушением оттока внутриглазной жидкости и повышением внутриглазного давления, которое сдавливает зрительный нерв.

«Диагностика глаукомы на ранней стадии значительно снижает риски полной слепоты. Лечение заболевание начинается с подбора препаратов для закапывания в глаза каждый день. Это принципиально важно: пропускать закапывания капель нельзя. Также необходимо проходить осмотр у офтальмолога каждые три месяца для контроля внутриглазного давления. В ситуации, когда давление не удается удержать при помощи капель, приходится прибегать к использованию хирургии», — подчеркнул специалист.

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