Россияне рассказали, что их не устраивает в съемном жилье

Большинство (55%) опрошенных россиян, которые снимают квартиру, недовольны своими жилищными условиями. Это показало исследование «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины (56%) респондентов, снимающих жилье, хотели бы изменить обстановку в своем жилище. Большинство (43%) сошлись во мнении, что в их съемном жилье стоило бы заменить сантехнику. Каждый четвертый (22%) провел бы косметический ремонт, 17% и вовсе хотели бы сделать капитальный ремонт, а 16% ограничились бы заменой декоративных элементов. Меньше всего опрошенные переживают о замене мебели (7%) и систем хранения (5%).

Каждый четвертый опрошенный (25%) уже проводил ремонтные работы в своем съемном жилище. 34% делали капитальный ремонт, 32% — косметический, столько же процентов участников опроса меняли окна и двери. 16% поменяли декор, а 13% — мебель. Большинству ремонт обошелся в сумму до 50 тыс. рублей, 16% вложили в работы 100-150 тыс. рублей, а 13% потратили 50-100 тыс. рублей. При этом в 61% случаев все расходы понес только квартирант.

40% респондентов, снимающих жилье, планируют однажды заняться ремонтом. 38% хотят сделать косметический ремонт, 35% собираются заменить сантехнику, а 26% — бытовую технику. Каждый четвертый (24%) думает обновить декор, 16% строят планы на капитальный ремонт.

При этом более половины (66%) рассчитывают на то, что оплатят работы напополам с собственником жилья.

Каждый второй (52%) предполагает, что ремонт обойдется в 50-100 тыс. рублей. 14% хотят уложиться в 10-50 тыс. рублей, а 11% оценивают работы в 100-200 тыс. рублей.

Среди опрошенных оказались и те, кто и вовсе не планирует делать ремонт в арендованном жилище (40%). Большинство квартирантов (77%) не готовы идти на такой шаг, так как уверены, что собственник не возместит им расходы. Еще 12% не собираются заниматься ремонтом, потому что все равно планируют съехать, а у 7% нет свободных денег.

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