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Путин: число воспитывающихся в многодетных семьях детей в последние годы выросло на 30%

Путин заявил о росте на 30% числа детей, воспитывающихся в многодетных семьях

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что за последние годы количество многодетных семей в стране yвеличилось примерно на 26%, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, — на 30%. Об этом глава государства сказал на церемонии старта Года семьи, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что количество многодетных семей в России за последние годы возросло примерно на 26%, а число детей, воспитывающихся в многодетных семьях, увеличилось ровно на 30%. По словам президента, это является очень хорошим показателем.

Глава государства подчеркнул, что увеличение количества многодетных семей в России является чрезвычайно важным фактором.

Ранее президент России Владимир Путин в входе встречи с победителями всероссийских семейных конкурсов заявил о необходимости провести пересмотр всех легитимных мер поддержки многодетных семей в российских регионах.

Ранее депутат Останина заявила, что закон о домашнем насилии ушел из повестки вместе с авторами.

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