В Колумбии началось расследование избрания выходца из РФ мэром города

Правоохранительные органы Колумбии начали предварительное расследование предполагаемых нарушений на выборах в отношении избранного в октябре 2023 года на пост мэра города Тунха выходца из России Михаила Краснова. Об этом со ссылкой на генеральную прокуратуру страны сообщает ТАСС.

Краснов, являющийся гражданином Колумбии, в декабре 2022 года подписал контракт на преподавание в педагогическом и технологическом университете в Тунхе, а 29 октября следующего года был избран мэром города. Согласно колумбийскому законодательству это может стать основанием для невозможности вступления в должность. Поэтому генеральная прокуратура намерена провести расследование обоснованности процедур, принятых Красновым для получения гражданства Колумбии. Ведомство уже запросило у министерства иностранных дел копию свидетельства о натурализации и подтверждение отказа Краснова от гражданства России.

Ранее сообщалось, что избранный мэром Тунхи Михаил Краснов является уроженцем Саратова. Он переехал из России в Колумбию в 2008 году.

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