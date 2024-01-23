В Москве сын ударил отца-пенсионера ножом после того, как тот отправил его в психбольницу

В Москве конфликт между сыном и 87-летним отцом закончился уголовным делом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в доме на Лесной улице. Безработный мужчина нанес своему родственнику не менее девяти ударов ножом, из них шесть — в спину. Приехавшим на место медикам спасти мужчину не удалось.

По версии источника, причина заключается в семейном конфликте. Сын якобы решил отомстить отцу за то, что родитель положил его в психиатрическую больницу.

После инцидента подозреваемый позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Москвича задержали.

Известно, что с 2012 года мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере. Ранее россиянин уже становился фигурантом уголовного дела, по статье о приобретении, передаче, сбыте, хранении, пересылке или ношении оружия.

Ранее в Бурятии женщина напала на дядю-инвалида с ножом в ответ на избиения поварешкой.