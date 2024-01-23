Леонид Слуцкий презентовал свой избирательный штаб в Москве

Председатель ЛДПР, кандидат на должность президента РФ Леонид Слуцкий 23 января провел презентацию работы Федерального избирательного штаба в Москве, сообщает пресс-служба партии. Предвыборный штаб открылся в конце 2023 года.

Отмечается, что в работе штаба задействованы партийные функционеры и волонтерский корпус для деятельности по всем направлениям. Возглавляет его лично Слуцкий.

«Сегодня у нас промежуточная презентация Федерального избирательного штаба, который начал работать раньше, чем у других кандидатов. Мы распределили задачи, не отдыхали в Новый год – фронт задач достаточно большой, все департаменты штаба работают круглыми сутками. Мы постоянно на связи с регионами по ВКС», — заявил он.

По его словам, в колл-центре волонтеры ЛДПР в круглосуточном режиме принимают обращения граждан из всех точек страны. Он отметил, что в штаб поступает очень большой объем звонков, а волонтеры ведут прием вопросов от населения и обрабатывают запросы.

«Вопросы учитываются, обсуждаются, в том числе и лично со мной. Сейчас нужно использовать внеурочное время. Конечно, устаешь, но нужно разговаривать с регионами Сибири и Дальнего Востока, принять оттуда запросы, проблемы. И как надежная политическая партия России мы должны суметь не просто поддержать людей, а разрешить ситуации. Мы не бюро добрых услуг, мы избирательный штаб. Мы работаем не ради хайпа», — подчеркнул Слуцкий.

Кандидат в президенты заявил, что перед партией стоит задача решения проблем людей. По его словам, представители партии всегда выслушают и помогут.

Также Слуцкий в режиме видеосвязи провел совещание с региональными отделениями Санкт-Петербурга, Смоленска и Красноярска.

Кроме того, глава ЛДПР продемонстрировал представителям СМИ работу политического алгоритма ИИ «Жириновский». Нейросеть ответила на вопросы журналистов.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.