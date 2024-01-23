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Бастрыкин поручил расследовать драку мигрантов у склада Wildberries перед пожаром

Бастрыкин поручил расследовать драку перед пожаром на складе Wildberries

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки мигрантов, произошедшей перед пожаром возле склада Wildberries в Петербурге. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

«Глава ведомства поручил следственным путем тщательно проверить все версии произошедшего, а также возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов в непосредственной близости от склада незадолго до пожара», — сообщили в СКР.

Сообщается, что Бастрыкин также поручил руководству Судебно-экспертного центра и Главного управления криминалистики СКР оказать помощь в расследовании, чтобы объективная картина произошедшего была установлена в кратчайшие сроки.

13 января масштабный пожар на складе компании Wildberries произошел в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 кв. м, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч кв. м. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на складе.

Ранее стало известно, что новый сортировочный центр Wildberries в Петербурге откроют в течение 2-3 недель.

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