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Путин рассказал о роли жителей Башкирии в истории России

Владимир Путин: башкиры взяли на себя функции пограничной стражи в 1812 году

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин признался в любви Башкирии, напомнив о ее заслугах в моменты, когда государству особенно требовалась помощь. Об этом российский лидер заявил во время состоявшейся на ВДНХ встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Башкиры взяли на себя функции пограничной стражи в войну 1812 года, вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней всех мужчин, начиная с 15 лет», — подчеркнул Путин.

Общаясь с приехавшей на мероприятие семьей Ахмеровых из поселка Рощинский республики Башкортостан, Владимир Путин поинтересовался, посетили ли гости выставки «Россия» павильон Башкирии на ВДНХ.

Участница семейного конкурса Анна Ахмерова ответила, что они с супругом и детьми собираются побывать в павильоне после встречи с президентом.

«Павильон Башкирии на ВДНХ отражает величие республики», — заявил Владимир Путин.

Ранее в рамках выставки «Россия» на ВДНХ открылся форум «Родные — любимые». На ее площадке в 75-м павильоне был официально дан старт Года семьи в нашей стране.

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