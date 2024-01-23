В Петербурге мать напала на младенца за то, что он не хотел спать

В Петербурге уход за восьмимесячной дочерью закончился для матери уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на Тихоокеанской улице. По версии следствия, в этот день ребенок не хотел засыпать. На почве «внезапно возникших неприязненных отношений», женщина напала на дочь с подушкой. Когда подозреваемая остановилась, девочка замолчала.

После этого россиянка оставила ребенка со своим годовалым сыном и уехала к знакомому. После возвращения женщина обратилась к правоохранителям и заявила, что нашла обездвиженную дочь, которую якобы перед отъездом оставляла у знакомой.

В отношении матери возбудили уголовное дело. Россиянка признала себя виновной. Решается вопрос об аресте. Правоохранители проводят расследование.

На данный момент старший сын женщины находится с отцом, который проживает отдельно от подозреваемой.

Ранее в Нижегородской области пьяная россиянка ударила трехмесячную дочь головой о пол.