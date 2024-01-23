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Незаконно обвиненный в педофилии врач отсудил у государства более 6,5 млн рублей

В Свердловской области обвиненный в педофилии врач отсудил более 6,5 млн рублей

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Depositphotos

В Свердловской области незаконно обвиненный в педофилии врач отсудил более 6,5 млн рублей у государства. Об этом сообщат Свердловский областной суд.

Сообщается, что в августе 2020 года мужчина справил естественную нужду в кустах в поселке Большой Исток. Однако его заметили малолетние дети и рассказали родителям, что незнакомец демонстрировал им гениталии.

Родители обратились с заявлением в полицию, в отношении врача возбудили уголовное дело. Сысертский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, однако приговор отменили в Свердловском областном суде. За россиянином признали право на реабилитацию.

После этого мужчина взыскал недополученную за время уголовного преследования заработную плату, затраты на юридическую помощь защитниками и процессуальные издержки на общую сумму более 6,5 млн рублей. Отмечается, что врач также вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда.

Ранее в Петербурге мужчина, лишившийся кошки в самолете, отсудил компенсацию.

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