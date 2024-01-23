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В Пхеньяне снесли памятник, символизирующий союз с Южной Кореей

NK News: в Пхеньяне снесли памятник Арка Воссоединения

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Wikimedia Commons

Северная Корея снесла крупный памятник в своей столице, который символизировал цель примирения с Южной Кореей. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американский информационный ресурс о КНДР NK News.

По словам журналистов, спутниковые снимки Пхеньяна показали, что памятника, известного как Арка Воссоединения, символизирующий надежды на воссоединение Кореи, больше нет.

Агентство добавляет, что информация о сносе памятника появилась после того, 15 января Ким Чен Ын в своей речи в Верховном народном собрании назвал монумент «бельмом на глазу» и приказал внести в конституцию поправки, в которых говорилось бы, что Юг является «главным врагом и неизменным главным врагом».

Незадолго до этого, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила ракету с, предположительно, своим первым разведывательным спутником. Северная Корея в ближайшем будущем планирует осуществить запуск еще нескольких разведывательных спутников.

Центральное телеграфное агентство Кореи отметило, что запуск спутника-разведчика является законным правом Пхеньяна на укрепление самообороны. В Пхеньяне рассчитывают, что он повысит боевую готовность северокорейской армии в ситуации, когда враги КНДР устраивают опасные военные маневры в регионе.

Ранее сообщалось, что Сеул частично приостановит военное соглашение с Пхеньяном.

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