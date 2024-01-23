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«Репортеры без границ» призвали расследовать случаи давления на СМИ на Украине

«Репортеры без границ» призвали Украину расследовать случаи давления на СМИ

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Andrew Kravchenko/AP

Международная негосударственная организация «Репортеры без границ» (RSF) обратили внимание на притеснения журналистов на Украине и попросили власти расследовать случаи давления на СМИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление RSF.

По словам «Репортеров», в последнее время выросло число попыток запугать журналистов, которые изучают случаи коррупции на Украине.

«Мы призываем власти провести тщательные, прозрачные и независимые расследования этих повторяющихся актов запугивания», — говорится в заявлении RSF.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика президента страны Владимира Зеленского становится все более авторитарной. Он сказал, что поделился своими опасениями с послами западных стран, и дипломаты согласились с его оценкой ситуации в стране.

Кличко также обвинял украинские власти в давлении на независимые СМИ.

Ранее на Украине заявили, что офис Зеленского получает искаженный анализ публикаций в медиа.

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