«Репортеры без границ» призвали расследовать случаи давления на СМИ на Украине

Международная негосударственная организация «Репортеры без границ» (RSF) обратили внимание на притеснения журналистов на Украине и попросили власти расследовать случаи давления на СМИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление RSF.

По словам «Репортеров», в последнее время выросло число попыток запугать журналистов, которые изучают случаи коррупции на Украине.

«Мы призываем власти провести тщательные, прозрачные и независимые расследования этих повторяющихся актов запугивания», — говорится в заявлении RSF.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика президента страны Владимира Зеленского становится все более авторитарной. Он сказал, что поделился своими опасениями с послами западных стран, и дипломаты согласились с его оценкой ситуации в стране.

Кличко также обвинял украинские власти в давлении на независимые СМИ.

Ранее на Украине заявили, что офис Зеленского получает искаженный анализ публикаций в медиа.