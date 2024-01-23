Суд снова зарегистрировал иск к организаторам «голой» вечеринки Ивлеевой

Таганский районный суд Москвы вновь зарегистрировал иск о взыскании моральной компенсации с организаторов «голой» вечеринки у блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

По данным судебной пресс-службы, иск к Насте Ивлеевой и ПАО «МТС» подал адвокат Александр Трещев, который ранее отметился аналогичными исками. Он потребовал взыскать в свою пользу компенсацию по одному рублю с Ивлеевой и МТС, а также перечислить в фонд «Защитники Отечества», который занимается поддержкой участников СВО, «денежные средства в размере 1 миллиарда рублей и 1 миллиарда долларов США соответственно».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Суды Москвы отклонили уже два иска на миллиард к Ивлеевой из-за «голой» вечеринки.

Ранее сообщалось, что чипсы от Ивлеевой могут исчезнуть с полок российских магазинов.