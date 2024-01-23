Детского тренера оштрафовали за буллинг юных хоккеистов после жалобы родителей

В Пермском крае родители пожаловались на тренера по хоккею, который оскорблял их детей. Об этом сообщает Ura.ru.

Проверку в отношении тренера КГБУ «Спортивная школа «Академия игровых видов спорта» организовали в региональной прокуратуре после обращения родителей юных хоккеистов к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Как утверждали авторы коллективной жалобы, мужчина, тренирующий хоккейную команду «Академия 2008 г.», неоднократно унижал и оскорблял своих подопечных.

В отношении педагога возбудили дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». По решению мирового судьи мужчина был признан виновным и оштрафован на три тысячи рублей.

Ранее в ХМАО возбудили дело в отношении тренера, который переписывался с юными спортсменками.