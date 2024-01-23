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Кадыров предложил выгнать из Госдумы депутата Матвеева

Кадыров назвал провокацией слова депутата Матвеева и призвал выгнать его из ГД

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией высказывание депутата Госдумы Михаила Матвеева о мусульманах и предложил «вытурнуть» парламентария. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что в настоящее время бойцы, исповедующие ислам, на равных служат с представителями других конфессий в зоне военной спецоперации на Украине. В то же время, утверждает глава Чечни, Матвеев позволяет себе провокационные высказывания.

«А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их [граждан] на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — считает Кадыров.

В начале января депутат Матвеев заявил в эфире на канале у блогера Павла Иванова, что после завершения СВО в России могут начаться столкновения с мигрантами, исповедующими ислам радикального толка. Парламентарий считает, что таких приезжих не устраивает «Россия в светском виде и в роли православной цивилизации», поэтому после окончания спецоперации, когда с фронта вернутся бойцы, могут начаться стычки.

Ранее в Госдуме предложили расширить основания для лишения гражданства.

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