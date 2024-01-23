В украинском Львове из-за атаки хакеров пропало отопление

Горячая вода и отопление пропали в крупном жилом массиве Сихов в украинском городе Львове. Причиной неполадок стала атака хакеров, сообщается на официальном сайте местного коммунального предприятия «Львовтеплоэнерго».

«В результате хакерской атаки вышла из строя система управления теплоснабжением», — говорится в заявлении.

По словам представителей компании, в настоящее время на месте работают сотрудники коммунальных служб. Ориентировочно, восстановительные работы должны завершиться к 21:00 (22:00 мск).

19 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о коммунальной аварии в административном центре региона. Он отметил, что специалисты выявили дефект трубопровода в Ленинском районе Новосибирска.

При этом данная коммунальная авария стала третьей за сутки в городе. На этом фоне глава области объявил о введении в населенном пункте режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

21 января в саратовском городе Вольске прорвало водовод. После этого на месте коммунальной аварии образовалась ледяная горка, высоту которой очевидцы сравнили с высотой многоэтажного дома.

Ранее лицей в городе Орле затопило кипятком из-за аварии в местной котельной.