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Москвичей предупредили о метели и гололеде

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается метель и гололедица на фоне потепления

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Москву ожидает постепенное повышение температуры, метель и гололедица. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

23 января в столице, по словам эксперта, значительно понизится давление, оно будет на 15 мм ртутного столба ниже, чем 22 января. Местами будут небольшие осадки в виде снега. Во второй половине дня ветер усилится до 17 метров в секунду, местами ожидается метель, которая продолжится ночью и утром 24 января. Температура повысится 23 января, во второй половине дня максимальное значение по прогнозу — -1-3°C.

В ночь на 24 января, по прогнозу Вильфанда, температура в Москве должна составить -2-3°C, в Московской области — от 0 до -5°C. Утром ожидается -5-6°C, а днем от 0 до +2°C.

По его словам, 24 и 25 января температура будет выше нормы примерно на 6-7 градусов. При этом в минувшие выходные температура была на 5-6 градусов ниже нормы. Руководитель Гидрометцентра назвал это «очень резким повышением».

«Опасность заключается в гололедице, поскольку при температуре, близкой к нулю, когда снег то подтаивает, то подмерзает, формируются хорошие условия для скольжения. Если на дорогах хорошо коммунальные службы справляются, то во дворе, на придомовых участках этого нет, поэтому очень внимательно нужно быть», — сказал Вильфанд.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшее время в Москве ожидается такая оттепель, которой еще не было с начала года. При этом пройдут небольшие осадки, а позже, с приходом циклона, столицу накроет мокрый снег.

Ранее москвичей предупредили о предстоящей метели.

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