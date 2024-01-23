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Сотрудницы «Почты России» избили клиентку, которая хотела оплатить заказ по QR-коду

В Брянской области женщина пострадала от рук сотрудниц «Почты России»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Брянской области сотрудницы «Почты России» напали на клиентку, которая стала их снимать на камеру во время конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 22 января в отделении почты на улице Севской в Трубчевске. Жительница Суземки пришла туда, чтобы отправить письмо. Она отдала тысячу рублей для оплаты услуги, но в кассе не оказалось сдачи. Тогда клиентка уточнила, может ли она заплатить нужную сумму по QR-коду. После чего, как утверждает пострадавшая, одна из сотрудниц стала оскорблять ее, а затем увидела, что женщина ведет съемку и полезла в драку.

«Она вцепилась в меня и начала шматовать, схватила за шубу и трепала за волосы. Мужчина-прохожий оттащил ее. Тогда меня схватила уже ее мать, заведующая отделением. Мой муж был в машине, он увидел, прибежал и вырвал меня. Они еще и ему курточку порвали», — пожаловалась пострадавшая.

Нападавшая выдрала у нее клок волос, разбила губу и оставила гематомы на теле. Женщина уже написала заявление в полицию.

Ранее россиянка, избившая сотрудницу Wildberries, отделалась штрафом.

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