В Москве задержали дизайнера передачи «Квартирный вопрос», заявившую о бомбе в ее сумке

В Москве на входе в Храм-музей Святителя Николая в Толмачах задержали 49-летнюю дизайнера интерьеров, постоянного участника телешоу «Квартирный вопрос» Марину Кисель. Причиной стало то, что в ходе проверки личных вещей металлоискателем женщина сказала, что в ее сумке лежит бомба. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел 18 января. Он отметил, что охранник на входе попросил женщину показать содержимое сумки, однако она отказалась и заявила, что в ее сумке якобы лежит бомба. На место инцидента прибыли оперативники и кинологи, которые осмотрели содержимое сумки.

«Была обследована сумка гражданки 1974-го года рождения, а также прилегающая территория. В результате проверки взрывных устройств не обнаружено. Марину Кисель задержали и доставили в полицию. Женщина объяснила свой поступок плохим настроением из-за невозможности быстро попасть в музей», — сообщил источник.

Он добавил, что дизайнер до этого не привлекалась к уголовной или административной ответственности и не состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении нее проводят проверку, после чего будет дана оценка ее действиям.

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