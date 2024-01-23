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В Сургуте ребенка парализовало после насморка

В ХМАО врачи спасли ребенка, которого парализовало после насморка

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Depositphotos

Врачи Сургутской клинической травматологической больницы спасли 10-летнюю школьницу с гнойным образованием в области черепа, у девочки парализовало руку и ногу. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

10-летняя девочка поступила в больницу Сургута с парализацией конечностей и глаза, в ходе обследования медики обнаружили в области черепа ребенка скопление гноя. К развитию патологии привел обычный насморк, который спровоцировал развитие пансинусита — гнойного воспаления всех околоносовых пазух.

«Детские нейрохирурги безопасно и полностью удалили гнойный очаг из полости черепа, предотвратив дальнейшее воспаление и отек головного мозга. Когда угроза жизни миновала, к ребенку пригласили офтальмолога из СОКБ, чтобы решить проблему с глазом», — сообщила главный детский нейрохирург Югры и УрФО Елена Богословская.

Состояние пациентки не вызывает у врачей опасений, девочка идет на поправку, двигательные функции конечностей удалось восстановить, зрение не пострадало.

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