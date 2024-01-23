Фитнес-тренер назвал причины появления боли в суставах во время тренировок

Боль в суставах после тренировки может появиться из-за остаточного напряжения или спазма мышечной группы. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий.

По его словам, в этом случае человек может не испытывать болевых ощущений в ходе тренировки, однако столкнуться с болью на следующий день. Помимо этого, появление таких неприятных ощущений может быть связано с развитием заболеваний опорно-двигательного аппарата, например, артроза, артрита, остеопороза и других, предупредил эксперт. Если боль сопровождает занятия спортом постоянно и появляется во время тренировки, важно обратиться к врачу, отметил Щеблицкий.

Фитнес-эксперт из Университета Майами Рэндал Клейтор до этого говорил, что, несмотря на то, что любая активность полезна, кардиоупражнения стоит следует делать в конце тренировки для более эффективного роста силы и массы мышц. Упражнения с отягощениями (гантелями, штангами, фитнес-резинками или собственным весом) способствуют росту силы и размера мышц.

Исследования показывают, что силовые тренировки также защищают от гипертонии и скачков уровня сахара в крови. Кардиоупражнения (например, бег или быстрая ходьба), сопровождаемые учащением сердцебиения, значительно снижают риск диабета и болезней сердца.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к разгадке причины хронической усталости и боли в мышцах.