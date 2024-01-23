Российский математик дал прогноз о сроках конфликта на Украине

Российский математик член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН) Григорий Кваша дал прогноз о сроках боевых действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью НТВ.

«С 2013-го по 2025 год, хочешь не хочешь, терпишь не терпишь, все равно придется воевать», — заявил он.

До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год окажется тяжелым для Киева. В то же время он отказался давать какие-либо точные прогнозы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью заявлял, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном участке фронта было «довольно успешным». В МИД России позже прокомментировали заявление Киева об успехе контрнаступления ВСУ. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что контрнаступление ВСУ оказалось успешным для Москвы, а не для Киева.

Ранее Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год.