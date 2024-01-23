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Российского подростка отправили в колонию за попытку поджечь военкомат

В Челябинской области подростка осудили на пять лет за попытку поджечь военкомат

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Shutterstock

В Челябинской области 17-летнего юношу осудили на пять лет за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на пресс-секретаря УФСБ по региону Татьяну Соснину.

По информации издания, суд признал подростка виновным в покушении на террористический акт. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом Соснина подчеркнула, что осужденный являлся приверженцем украинской националистической организации, передает 74.RU.

По версии следствия, молодой человек кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в городе Аша, а затем скрылся. Через некоторое время его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пытавшегося поджечь военкомат в Петербурге мужчину отправили в тюрьму.

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