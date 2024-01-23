Отец подозреваемого в убийстве Геворкяна заявил, что юморист бросался с ножом на людей

Отец подозреваемого в непредумышленном убийстве бывшего участника КВН Амирана Геворкяна Артура Р. заявил, что Геворкян бросался с ножом на людей, а его сын пытался это остановить. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу Shot.

«Говорят, там парковка машин [была] и с ножом он [Геворкян] кидался даже. Он всех задевал там. Ну он такой был по жизни, говорят», — сказал отец Артура Р.

По словам мужчины, подозреваемый не собирался убивать юмориста, он даже пытался поймать его, спасая от смертельного падения. Где в данный момент находится его сын — отец предполагаемого убийцы не рассказал.

Уточняется, что на объявленного в розыск Артура Р. уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Драка между участником КВН «Лахмаджу» Артуром Р. и экс-представителем команды «Южная столица» Амираном Геворкяном произошла 18 января. Версии случившегося разнятся. Согласно одной из них, юморист получил травму в результате падения на лестницу, согласно другой — его ударили по голове. Спустя два дня он умер в больнице.

Друзья объявленного в розыск Артура Р. утверждают, что в день смерти Геворкяна последний вел себя вызывающе и якобы оскорбил мать собутыльника.

Ранее сообщалось, что во Владивосток из зоны СВО вернулся убийца и насильник.