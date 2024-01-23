Пермский подросток сбежал из дома и отправился во Владивосток, чтобы купить машину

В Перми 17-летний подросток сбежал из дома, чтобы купить машину, юноша решил отправится за автомобилем во Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба Белогорского линейного отдела МВД России на транспорте.

Сотрудниками Белогорского линейного отдела МВД России на транспорте в пассажирском поезде сообщением Москва — Владивосток был найден 17-летний подросток из Перми, находящийся в федеральном розыске.

Юноша рассказал полицейским, что решил купить машину во Владивостоке, купил билет на поезд и уехал, не предупредив родителей.

После профилактической беседы путешественник был передан в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Белогорска.

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