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В Херсоне произошло несколько взрывов

«Зеркало недели»: взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне

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РИА Новости

Звуки взрывов раздались в городе Херсоне, который контролируется украинскими властями. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Согласно информации журналистов, в населенном пункте произошло несколько взрывов. Однако другие сведения о ситуации в Херсоне к текущему моменту не поступали.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения, воздушная тревога на территории Херсонской области не объявлялась. Речь идет о той части региона, которая находится под контролем Киева.

Утром 23 января мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в городе произошло несколько взрывов. Глава местной администрации призвал жителей не покидать укрытия, но никакой дополнительной информации не привел.

Позже появились сведения о взрывах в Днепропетровской области Украины. Как сообщило издание «Зеркало недели», звуки взрывов раздались в населенном пункте Павлограде.

В тот же день взрывы произошли в городе Харькове. Согласно данным новостного агентства Укринформ, в населенном пункте произошли как минимум восемь взрывов.

Ранее в Херсоне заявили о повреждении завода в результате взрывов.

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