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На Сахалине и Камчатке продолжатся сильные снегопады и метели

Синоптик Ильин: сугробы и снежные заносы ожидаются на Камчатке и Сахалине

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МЧС РФ по Сахалинской области

В Приморском крае в ближайшее время погода улучшится: сегодня здесь пройдут несущественные осадки, а с завтрашнего дня прогнозируется ясная погода без осадков. При этом на Сахалине и Камчатке свое влияние сохранит снежный циклон, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT.

«На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит свое влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много», — отметил Ильин.

По его прогнозу, сегодня и завтра там выпадет более 50 см снега. С учетом сильного ветра ожидаются снежные заносы и полутораметровые сугробы, добавил Ильин.

Напомним, из-за обрушившейся на Сахалин метели нарушилось пассажирское сообщение. Закрытые маршруты соединяют Южно-Сахалинск и населенные пункты семи городских округов Сахалина. Такую погоду принес циклон с Японского моря.

Ранее жителям Москвы спрогнозировали «полумартовскую» погоду.

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