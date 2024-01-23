В «Роскосмосе» рассказали о состоянии космодрома Байконур после землетрясения

Космодром Байконур не пострадал из-за землетрясения на границе Киргизии и Китая. Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

В ночь на 23 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился в 278 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе Киргизии и Китая. Глубина подземных толчков составляла 5 км.

В Алма-Ате сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Киргизии и Узбекистана.

Издание Tengrinews сообщило, что спустя 36 минут в Алма-Ате произошли повторные толчки. В связи с этим МЧС предложило горожанам некоторое время побыть на улицах и не возвращаться в свои квартиры. На городских магистралях сразу возникли пробки, а на заправках выстроились большие очереди.

Жительница Алма-Аты Мадина рассказала «Газете.Ru», что нынешнее землетрясение было самым мощным с 1990-х.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.