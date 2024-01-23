Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При взрыве в секторе Газа погибли 10 израильских солдат

i24: 10 солдат армии Израиля погибли при взрыве в здании в секторе Газа

close
100%
Abed Sabah/Reuters

Как минимум 10 солдат армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скончались в результате взрыва в здании в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на источник.

«Как сообщил источник, военные находились в здании, когда в нем произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что после того, как ЦАХАЛ рассказал о 10 погибших, общее количество павших во время наземной операции израильских солдат достигло 208 человек.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Израиля по ликвидации радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа не работает.

По мнению дипломата, действия израильской армии «скрепляют ненависть на поколения». Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен продолжить усилия по поиску решения конфликта на Ближнем Востоке путем создания двух государств.

Ранее в США заявили, что Израиль предложил на два месяца прекратить бои в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами