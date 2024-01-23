При взрыве в секторе Газа погибли 10 израильских солдат

Как минимум 10 солдат армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скончались в результате взрыва в здании в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на источник.

«Как сообщил источник, военные находились в здании, когда в нем произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что после того, как ЦАХАЛ рассказал о 10 погибших, общее количество павших во время наземной операции израильских солдат достигло 208 человек.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Израиля по ликвидации радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа не работает.

По мнению дипломата, действия израильской армии «скрепляют ненависть на поколения». Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен продолжить усилия по поиску решения конфликта на Ближнем Востоке путем создания двух государств.

Ранее в США заявили, что Израиль предложил на два месяца прекратить бои в секторе Газа.