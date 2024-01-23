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Проводницу, выбросившую кота из поезда, временно отстранили от работы

РЖД: проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда, отстранили от работы

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Про Город Киров/VK

Проводницу, которая выбросила кота Твикса из поезда, временно отстранили от работы от работы с пассажирами, заявил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников во время круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», — уточнил Колесников.

Расследование случая с котом продолжается, добавил замглавы РЖД.

18 января стало известно, что в Кирове работница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за бездомного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Сама женщина заявляла, что в тот день поезд долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверьми. Когда она заметила кота, то подумала, что он просто запрыгнул в вагон, так как такие ситуации случались.

Однако коллега проводницы не одобрила ее действия. Она считает, что кота можно было оставить в купе для отдыха до выяснения обстоятельств. Также она считает, что следовало проверить наличие животных через систему идентификации и обслуживания пассажиров или лично опросить всех, кто ехал в поезде.

В итоге более 200 тысяч человек потребовали уволить проводницу.

Ранее калининградского кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар».

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