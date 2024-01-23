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Учитель из Индии показал свердловским школьникам непристойный жест

В свердловской школе учитель-иностранец показал детям два средних пальца

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Depositphotos

В Екатеринбурге учитель английского языка, обзывавший школьников, показал на уроке неприличный жест и попал на видео. Об этом пишет Ura.ru.

Инцидент произошел в школе №175 Ленинского района города. Как уточняется, учитель индийского происхождения показал классу два средних пальца, отреагировав таким образом на шалость школьников.

«Ученики написали на английском языке мат, а когда педагог Haян Мaлик увидел текст на доске, то поднял два средних пальца. Некоторых ребят этот момент повеселил, но нашлись и те ученики, которые сочли подобное поведение педагога недопустимым. Возможно, дети довели учителя», — объясняет источник, знакомый с ситуацией.

До этого педагог уже попадал в скандальные ситуации из-за выбранных им методов преподавания иностранного языка. Родители школьников пожаловались на то, что он обзывает детей, называя их «тупицами» и «обезьянами» на английском языке. Кроме того, по мнению родителей, учитель слишком часто отвлекается на телефон и не обращает внимания на происходящее в классе.

Сам учитель прокомментировал эти жалобы и счел их клеветой.

«Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

В мэрии Екатеринбурга работу учителя признали соответствующей требованиям федерального закона.

Ранее в Югре родители вынудили учителя элитной гимназии уволиться, обвинив его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

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