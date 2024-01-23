Стали известны подробности нападения волка на людей в Курганском поселке

Стали известны подробности нападения волка на жителей поселка Озеро Медвежье в Курганской области, хищник напал на людей, которые прогуливались по улице. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Женщина, которую растерзал волк в поселке Озеро Медвежье, прогуливалась вечером с подругой, инцидент произошел около 10 вечера 22 января, хищник набросился на пенсионерку, ее приятельницу и двух рабочих.

Тяжелее всех пострадала 60-летняя женщина, с травмами лица, шеи и тела ее доставили в больницу Петуховского округа, но спасти не смогли. В больнице также находятся еще трое пострадавших — подруга женщины и двое рабочих.

У одного из мужчин порваны левое бедро и предплечье, второй получил травму пальца — мужчина успел забраться на крышу кочегарки. Волка ликвидировал местный охотник, животное направят на экспертизу, на месте работает бригада курганских егерей.

Ранее мужчина отбился от медведя во дворе собственного дома.