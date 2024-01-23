Россиянам объяснили, откуда берется страх расстаться со старыми вещами

Трудности расставания с определенными вещами могут возникнуть у любого человека вне зависимости от пола, возраста, социального и материального положения. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, такой страх не обязательно указывает на то, что у человека есть чрезмерная привязанность к прошлому, склонность к захламлению или лени.

«Для кого-то это повод вспомнить о близких, собственных историях или лучших временах. Для других обилие вещей и различных предметов как таковых — символ благополучия, «наполненности» квартиры и души. Для третьих — обещание изменений к лучшему. Например, когда речь идет о хранении вещей, которые можно будет носить, когда похудеешь», — уточнила эксперт.

Кроме того, на появление этой черты может влиять воспитание, если в детстве человека учили бережно относиться к вещам и хранить их десятилетиями. Некоторые могут хранить предметы длительное время на всякий случай.

Чтобы избавиться от этой черты, Игонина рекомендует выявить истинную причину сложностей расставания с теми или иными вещами. По ее словам, иногда для этого стоит прибегнуть к помощи психолога.

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