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Тигр растерзал собаку в селе под Уссурийском

Amur Mash: в Приморье тигр напал на собаку во дворе жилого дома

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Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

В Приморском крае тигр вышел в поселок и утащил в лес собаку, сидевшую на цепи во дворе частного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Хищника заметили в селе Кугуки в 22 км от Уссурийска, тигр появился на окраине деревни и напал на сторожевого пса. Инцидент произошел в ночь на 23 января и попал на записи камер видеонаблюдения.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как хищник перепрыгивает через забор частного дома, набрасывается на пса, сидевшего на цепи возле будки, и скрывается с добычей в лесу.

Ранее тигр растерзал двух собак на окраине села в Амурской области.

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