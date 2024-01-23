Тигр растерзал собаку в селе под Уссурийском

В Приморском крае тигр вышел в поселок и утащил в лес собаку, сидевшую на цепи во дворе частного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Хищника заметили в селе Кугуки в 22 км от Уссурийска, тигр появился на окраине деревни и напал на сторожевого пса. Инцидент произошел в ночь на 23 января и попал на записи камер видеонаблюдения.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как хищник перепрыгивает через забор частного дома, набрасывается на пса, сидевшего на цепи возле будки, и скрывается с добычей в лесу.

Ранее тигр растерзал двух собак на окраине села в Амурской области.