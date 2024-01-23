Россиянку обвинили в истязании полуторагодовалой дочери

В Октябрьском районе Улан-Удэ заключена под стражу местная жительница, обвиняемая в истязании малолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

В полицию об истязании ребенка сообщили родственники, бабушка и дедушка заметили на теле девочки синяки и ссадины. Как установили следователи, более полугода 29-летняя мать избивала ребенка за малейшую провинность, женщину также уличили в употреблении наркотиков.

Полуторагодовалая девочка из семьи изъята и передана под опеку родственников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин бил детей сожительницы током и лишал еды.