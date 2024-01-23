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Челябинские врачи нашли таракана в ухе двухлетнего ребенка

В Челябинске врачи извлекли таракана из уха ребенка

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Детская городская клиническая больница №8/VK

В Детской клинической больнице Челябинска врачи обнаружили в ухе двухлетнего мальчика насекомое. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В больницу двухлетнего мальчика привезли родители, сын стал беспокойно себя вести, постоянно хватился за голову и кричал. Мальчика госпитализировали для проведения обследования и исключения серьезных диагнозов.

Во время осмотра ребенка, отоларинголог заметил в ухе маленького пациента инородное тело, находкой оказались остатки уже высохшего таракана.

Состояние мальчика не вызывает у врачей опасений, он находится под наблюдением и готовится к выписке.

Ранее в Волгоградской области врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку.

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