Челябинские врачи нашли таракана в ухе двухлетнего ребенка

В Детской клинической больнице Челябинска врачи обнаружили в ухе двухлетнего мальчика насекомое. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В больницу двухлетнего мальчика привезли родители, сын стал беспокойно себя вести, постоянно хватился за голову и кричал. Мальчика госпитализировали для проведения обследования и исключения серьезных диагнозов.

Во время осмотра ребенка, отоларинголог заметил в ухе маленького пациента инородное тело, находкой оказались остатки уже высохшего таракана.

Состояние мальчика не вызывает у врачей опасений, он находится под наблюдением и готовится к выписке.

Ранее в Волгоградской области врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку.