Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа крупа, которая поможет поддержать высокую работоспособность

Врач Королева: гречневая крупа поможет поддержать высокую работоспособность

close
100%
Global Look Press

В гречневой крупе содержится большое количество витаминов и микроэлементов, которые могут поддержать высокую работоспособность организма. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Гречка – это продукт, богатый витаминами группы B, C, большим количеством минеральных веществ: цинком, железом, кальцием, магнием. Она также имеет в составе белок растительного происхождения и клетчатку. Все эти компоненты дают силу, энергию, поддерживают работоспособность», — пояснила специалист.

По ее словам, витамины группы B оказывают позитивное воздействие на нервную систему человека, железо — помогает поддерживать процессы, связанные с уровнем гемоглобина в крови. Белок в составе гречки помогает в обновлении организма и регенерации тканей. Королева добавила, что углеводы в этой крупе позволяют поддерживать высокую работоспособность весь день.

Диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева до этого говорила, что цельные крупы, бобовые, яйца, мясо и рыба хорошо насыщают организм, позволяя долго испытывать чувство сытости. Белок, по ее словам, лучше всего сочетать с овощами и зеленью, а крупы употреблять в первой половине дня.

Ранее врачи перечислили недостатки модной диеты на основе фруктов и овощей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами