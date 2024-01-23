Названа крупа, которая поможет поддержать высокую работоспособность

В гречневой крупе содержится большое количество витаминов и микроэлементов, которые могут поддержать высокую работоспособность организма. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Гречка – это продукт, богатый витаминами группы B, C, большим количеством минеральных веществ: цинком, железом, кальцием, магнием. Она также имеет в составе белок растительного происхождения и клетчатку. Все эти компоненты дают силу, энергию, поддерживают работоспособность», — пояснила специалист.

По ее словам, витамины группы B оказывают позитивное воздействие на нервную систему человека, железо — помогает поддерживать процессы, связанные с уровнем гемоглобина в крови. Белок в составе гречки помогает в обновлении организма и регенерации тканей. Королева добавила, что углеводы в этой крупе позволяют поддерживать высокую работоспособность весь день.

Диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева до этого говорила, что цельные крупы, бобовые, яйца, мясо и рыба хорошо насыщают организм, позволяя долго испытывать чувство сытости. Белок, по ее словам, лучше всего сочетать с овощами и зеленью, а крупы употреблять в первой половине дня.

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