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Стало известно, какие игрушки нравятся россиянам

«КП»: большинству россиян нравятся советские игрушки

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Freepik.com

Большинству (57%) россиян больше нравятся советские игрушки, чем современные, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,6 тыс. человек.

«Самые лучшие игрушки-зверушки с добрыми мордахами, и куклы с человеческими чертами лица, и деревянные лошадки, и конструкторы, и настольные игры. Только не Барби, Кены, единороги и оскалившиеся рожи с названием Хагги-Вагги», — поделилась мнением участница опроса.

Еще 21% респондентов ответили, что их привлекают новые интерактивные игрушки,14% — выступают за современные игрушки, которые красивее, ярче и интереснее старых. 4% опрошенных в качестве лучшей игрушки выбрали куклу Барби. Оставшиеся 3% проголосовали за вариант «другое». Они добавили, что самыми лучшими игрушками считают конструкторы, настольные и другие развивающие игры.

Накануне первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил, что некоторые игры могут плохо влиять на психику детей и негативно отражаться на их поведении. К таким вредным играм он отнес, в том числе, настольную игру «Монополия» и пазлы.

Ранее психолог рассказал, в какие игрушки не стоит играть детям.

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