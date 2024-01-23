Детсады, колледжи и вузы обяжут повесить флаг России на зданиях

Все учебные заведения на постоянной основе и в обязательном порядке будут размещать флаги России на своих зданиях и территориях. Эта законодательная инициатива, разработанная в Государственной думе, была поддержана правительством и в ближайшее время будет внесена в парламент, пишет газета «Известия».

По действующим правилам, государственный флаг должен быть размещен только на зданиях общеобразовательных учреждений, таких как школы, гимназии и лицеи. Однако новый законопроект распространяет это правило на детские сады, колледжи и университеты.

Ольга Казакова, председатель комитета Госдумы по просвещению и автор законопроекта, отмечает, что любые образовательные организации могут вывешивать флаги по своему желанию, но теперь это станет обязательным. Она также подчеркивает, что дети уже знакомы с символикой России с дошкольного возраста, а студенты должны видеть триколор при входе в свои учебные заведения.

Цель законопроекта — формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности и патриотизма на всех этапах образовательной деятельности. При этом, как отмечается, дополнительных затрат на приобретение государственной символики не потребуется.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова назвала новое правило логичным продолжением работы по укреплению воспитания в образовательных организациях. Она напомнила, что в 2020 году закон об образовании был доработан — туда вошел воспитательный компонент.

«И он включает духовное, патриотическое и гражданское воспитание. И наш российский триколор является частью всей воспитательной работы. Наш флаг вызывает чувство гордости, сопричастности и привязанности», — подчеркнула парламентарий.

До этого всех российских школьников и студентов решили научить базовым знаниям финансовой грамотности. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также подчеркнул, что ЦБ и правительство уделяют особое внимание вопросам повышения компетенций населения: разрабатываются общеобразовательные программы, проводятся олимпиады и прочее.

Ранее участники СВО заставили пермского чиновника снять шапку с флагом Норвегии.