Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 февраля

Основная индексация страховых пенсий неработающих пожилых россиян прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для ряда категорий граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он отметил, что совокупные выплаты увеличатся в основном за счет ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), они также будут проиндексированы.

По словам эксперта, рост ЕДВ затронет пенсионеров, которые являются одновременно и льготниками. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, Героях России, СССР, Героях Труда, чернобыльцах, инвалидах.

«Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5 процента», — сказал Гиринский.

Он добавил, что в феврале вдвое увеличат страховые пенсии для россиян, которым в январе исполнилось 80 лет.

До этого сообщалось, что Минтруд РФ подготовил поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Они позволят индексировать пенсии самозанятых пенсионеров и выплачивать им социальные пособия.

Ранее россияне признались, что не понимают принцип формирования пенсий.