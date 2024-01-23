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Стало известно число пострадавших при землетрясении в Алма-Ате

В Алма-Ате в результате землетрясения пострадали восемь человек

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В результате землетрясения, которое произошло в Алма-Ате, пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление здравоохранения Алма-Аты.

Как заявили в управлении, всех пострадавших доставили в стационары города.

«Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов», — сказано в сообщении.

В управлении указали, что двух из трех пострадавших после проведенного обследования отправили на амбулаторное лечение. Врачи оценивают состояние третьего пациента как тяжелое, он госпитализирован. По данным управления, еще пять человек получили травмы, выбегая из дома. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Затем пятерых пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

23 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По имеющейся информации, эпицентр землетрясения, произошедшего в 0:09 по местному времени (21:09 мск), находился в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 65 км.

В Алма-Ате сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Киргизии и Узбекистана. Так, в Бишкеке сила подземных толчков составила четыре-пять баллов, в Ташкенте — три балла.

Издание Tengrinews сообщило, что спустя 36 минут в Алма-Ате произошли повторные толчки.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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