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Магнитная буря начнется во вторник и продлится не более суток

Астрофизик Абунина сообщила об умеренной магнитной буре во вторник

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Depositphotos

Сотрудники Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) прогнозируют умеренную магнитную бурю, которая начнется 23 января и продлится около суток. По словам Марии Абуниной, сотрудника Центра прогнозов космической погоды, это не должна быть сильная буря, пишет РИА Новости.

По словам астрофизика, буря может быть от малой до умеренной интенсивности, возможно, большой — от G1 до G3. Магнитная буря продлится не более суток.

Согласно графику на сайте Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, магнитосфера Земли будет неспокойной в ночь на 23 января. Пик возмущения магнитосферы придется на 6:00 мск, а далее будет спадать до полудня.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале, буря G1 считается самой слабой. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных.

Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Полярные сияния являются следствием таких бурь.

До этого метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей.

Ранее климатолог оценила, влияют ли магнитные бури на человека и природу.

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