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Выбросившая кота Твикса из поезда на мороз проводница объяснила свой поступок

Проводница заявила, что выброшенный из поезда кот Твикс был похож на бродячего

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«Поиск кота Твикса г Киров»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Поиск кота Твикса г Киров»

Проводница, которая выкинула кота Твикса из поезда на мороз, дала объяснение своего поступка. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Она заявила, что в тот день поезд долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверьми. Когда женщина заметила кота, она подумала, что он просто запрыгнул в вагон, так как такие ситуации случались ранее.

Проводница проверила вагон, спросила у пассажиров, не является ли кот их питомцем, но никто не ответил. Тогда она высадила Твикса на улицу, так как на платформе не было людей, которые могли бы передать животное его хозяину.

Женщина отметила, что у нее было много работы в тот день, и ей нужно было контролировать заправку водой.

Она также добавила, что знала о пассажирах с переносками для животных, но в системе не было информации о том, кто именно перевозит животных. Кроме того, другие пассажиры возмутились присутствием кота в вагоне. Хозяева «элитной собачки» потребовали убрать его, боясь, что бездомный кот может заразить их питомца.

Проводница отметила, что мужчина, перевозивший кота, не выразил ей никаких претензий. Узнав о том, что Твикс был высажен из поезда в Кирове, он просто ушел.

Однако коллега проводницы не одобрила ее действия. Она считает, что кота можно было оставить в купе для отдыха до выяснения обстоятельств. Также она считает, что следовало проверить наличие животных через систему идентификации и обслуживания пассажиров или лично опросить всех, кто ехал в поезде.

Инцидент с Твиксом произошел 19 января. На следующий день сообщили о том, что нашли кота — его, предположительно, загрызли собаки. Хозяин животного заявил о готовности обратиться в суд. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в Англии пропавшего 7 лет назад кота нашли в 300 метрах от дома.

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