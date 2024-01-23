Маск назвал себя «вдохновленным евреем» и посетил Освенцим

Мультимиллиардер Илон Маск, заподозренный на фоне конфликта на Ближнем Востоке в антисемитизме, прибыл в Польшу для участия в ежегодной конференции Европейской еврейской ассоциации и в памятных мероприятиях на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на конференции в Кракове по проблемам антисемитизма, Маск заявил, что в кругах, в которых он обитает, не видно антисемитизма. Предприниматель назвал себя «фактически вдохновленным евреем».

Маск также посетил музей в Освенциме. Он заявил, что глубоко потрясен увиденным там.

Предприниматель отметил, что в принадлежащей ему социальной сети X сейчас меньше всего антисемитизма. Он заявил, что в TikTok в пять раз больше антисемитизма на один пост, чем в соцсети X.

Маск также заверил евреев в своей поддержке. Предприниматель подчеркнул, что у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и среди его друзей значительное количество евреев.

Ранее главный редактор английской версии израильской газеты Haaretz Эстер Соломон раскритиковала визит Илона Маска в еврейское государство, назвав американского бизнесмена «откровенным антисемитом».

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.