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Восемнадцать самолетов, летевших в Петербург, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Прокуратура: 18 самолетов, летевших в Петербург, ушли на запасные аэродромы

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Shutterstock

Восемнадцать самолетов, летевших в Санкт-Петербург, были отправлены на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру.

Также ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров, обеспечение их напитками, питанием и размещение в гостинице.

Из-за неблагоприятных погодных условий, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил работу по отправке и приему авиарейсов. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале, 18 самолетов, предназначенных для прибытия в город, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Среди задержанных рейсов — вылеты в Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Москву, Красноярск, Уфу, Нижневартовск, Пермь, Сургут и Челябинск.

При этом в Пулково также застряли самолеты на вылет. Один из них, со слов пассажиров, два с половиной часа не может отправиться в Калининград. В связи с текущей ситуацией пассажиров не выпускают из салона лайнера в ожидании возможности вылететь из аэропорта.

Позже в пресс-службе Пулково сообщили «Газете.Ru», что отрицают факт закрытия аэропорта, о котором писали Telegram-каналы, но подтвердили сложные погодные условия на территории.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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