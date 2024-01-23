Россиянам объяснили, можно ли самим ввозить лекарства из-за рубежа

На ввоз лекарственных средств в Россию действуют серьезные ограничения. Физическим лицам разрешается привозить из других стран определенные лекарства только для личного использования. Любая попытка перепродать или даже просто отдать кому-то купленный в другой стране препарат чревата последствиями. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Смирнов, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic.

«В первую очередь разделяйте безрецептурные и рецептурные препараты. Фармацевтическую продукцию физическое лицо может завозить в ограниченном количестве. Когда вы везете безрецептурный препарат, о сопроводительных документах можно не думать. Только не покупайте больше 6-8 упаковок, иначе вызовете подозрения у таможенной службы», — посоветовал он.

Если планируете купить за границей рецептурный препарат, обязательно берите с собой в поездку соответствующую документацию.

«Рецепт врача с дозировкой и длительностью курса, история болезни — особенно пригодятся при ввозе лекарства в большом количестве, ведь назначенная схема лечения обычно включает прием нескольких упаковок препарата. Ввозить в страну лекарства, имеющие в составе наркотические и психотропные вещества, без разрешительных документов в принципе запрещено. Стоит добавить, что на эту категорию препаратов действуют особые правила ввоза», — добавил технолог.

Не стоит обращаться к непроверенным физическим лицам, так называемым байерам, которые выступают в роли посредников и обещают доставить лекарство из-за рубежа.

«Во-первых, ввоз фармацевтической продукции не для себя или родственника — это, определенно, прямое нарушение закона. Во-вторых, чаще всего такие продавцы не соблюдают правила транспортировки, что негативно сказывается на качестве лекарств. Каждый препарат требует конкретного температурного режима, при котором его можно хранить и перевозить без потери свойств. Нельзя надеяться на то, что байеры будут использовать термобоксы для доставки лекарств, когда это необходимо. Их главная цель — избежать проблем на границе и просто доставить продукцию. При заказе лекарства у физического лица также существует высокий риск в итоге получить подделку», — предупредил специалист.

Юридическое лицо может организовать ввоз препарата для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям. Медицинские учреждения, фармацевтические производители, компании, занимающиеся оптовой продажей препаратов, научно-исследовательские организации — это официальные каналы поставки лекарств. С такими официальными поставщиками работают благотворительные фонды. Их представители могут взять на себя коммуникацию и помочь с покупкой необходимого препарата. Чтобы привезти пациенту лекарство через перечисленные юридические лица, требуется получить разрешение Минздрава.

«Прежде чем покупать лекарство за рубежом, сначала поищите доступные в России аналоги. На нашем рынке представлено большое количество дженериков, которые по свойствам не уступают оригинальным препаратам и полноценно их заменяют. Логистика работает бесперебойно, проблемы с поставками отсутствуют. Заказывать за рубежом имеет смысл только препараты, не зарегистрированные и не имеющие аналогов в России. Конечно, покупать такие лекарства за рубежом целесообразно, когда лечение является срочным и жизненно необходимым», — резюмировал он.

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